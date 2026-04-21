Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Erfolgreiche Fahrradcodieraktion: 112 Zweiräder codiert; Golf zerkratzt: Wer hat etwas gesehen? und Suche nach gestohlener Aprilia: Wer hat etwas beobachtet?

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Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Erfolgreiche Fahrradcodieraktion: 112 Zweiräder codiert - Hanau

(fg) Vergangene Woche, vom 14. bis 16. April, führten Beamte des Polizeireviers Hanau in Kooperation mit der Stadtpolizei Hanau eine umfangreiche Fahrradcodieraktion auf dem Gelände der ehemaligen Polizeistation Großauheim in der Sandgasse durch.

Bei sonnigem Fahrradwetter nutzten zahlreiche Bürgerinnen und Bürger nach vorheriger Terminvergabe die Gelegenheit, ihr Fahrrad oder Pedelec mit der individuellen Friedberger Eigentümer-Identifikations-Nummer (F.E.I.N.) codieren zu lassen. Der individuelle Code enthält unter anderem Angaben zum Wohnort und zur Straße der Eigentümerin beziehungsweise des Eigentümers. Durch diese Kennzeichnung wird ein gestohlenes Fahrrad als Hehlerware praktisch unverwertbar, wodurch die Prävention von Diebstählen deutlich gestärkt wird.

Insgesamt wurden an den drei aufeinanderfolgenden Tagen 112 Fahrräder und Pedelecs codiert.

Ein Dank richtet sich auch an die Kolleginnen und Kollegen der Stadtpolizei Hanau für die tatkräftige Unterstützung bei Organisation und Durchführung der Aktion. "Aufgrund des großen Interesses werden im Jahr 2026 weitere Fahrradcodieraktionen angeboten", bilanzieren die Schutzmänner vor Ort, Michael Reußwig und Volker Rostig. Termine und weitere Informationen werden rechtzeitig über die offiziellen Kanäle des Polizeipräsidiums (unter anderem via WhatsApp-Kanal) bekanntgegeben.

Neben Veranstaltungshinweisen aus Südosthessen werden auf dem Kanal auch Zeugenaufrufe, Fahndungen, zielgruppenspezifische Präventionshinweise und aktuelle Pressemeldungen veröffentlicht. Aber auch bei größeren Einsätzen bietet der Service die Möglichkeit, Bürgerinnen und Bürger direkt zu erreichen. Interessierte gelangen über nachfolgenden Shortlink (https://whatsapp.com/channel/0029Vb3hOsB05MUc7HrFlK26) auf den WhatsApp-Channel des Polizeipräsidiums Südosthessen.

Hinweis: Dieser Meldung ist ein Bild beigefügt (Quelle: PP Südosthessen).

2. Golf zerkratzt: Wer hat etwas gesehen? - Hanau

(cb) Nachdem Unbekannte einen grauen Golf beschädigten und hierbei einen Sachschaden von knapp 200 Euro hervorriefen, suchen die Ermittler in Hanau Zeugen der Sachbeschädigung. Die Fahrzeugeigentümerin stellte am Sonntagabend, gegen 23 Uhr, den VW mit M-Kennzeichen auf einem Parkplatz an der Anschrift Alfred-Nobel-Bogen (10er-Hausnummern) ab. Am Folgetag, gegen 16 Uhr, musste sie feststellen, dass bis dato unbekannte Täter, vermutlich mit einem spitzen Gegenstand, das Fahrzeug beschädigt hatten. Zeugen wenden sich bitte telefonisch unter der 06181 100-120 an die Beamten des Polizeireviers Hanau.

3. Suche nach gestohlener Aprilia: Wer hat etwas beobachtet? - Hammersbach

(me) Unbekannte stahlen zwischen Sonntag, 10 Uhr und Montag, 8, Uhr ein gelbes Kleinkraftrad. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls und prüft in diesem Zusammenhang, wie es den Gaunern gelang, die mechanischen Sperren der Aprilia zu überwinden. Das Zweirad mit HU-Kennzeichenschildern stand zum Zeitpunkt der Tat in der Hauptstraße (50er-Hausnummern) und wurde mittlerweile zur Fahndung ausgeschrieben. Hinweisgeber wenden sich bitte an die Polizeistation in Langenselbold unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Offenbach, 21.04.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

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