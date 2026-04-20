Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Tagung der Sicherheitsberaterinnen und Sicherheitsberater für Senioren: Ehrung von Herrn Lerch für 30 Jahre ehrenamtliches Engagement

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Südosthessen (ots)

(fg) Am Donnerstagnachmittag führte der Stabsbereich Prävention des Polizeipräsidiums Südosthessen von 14 bis 17 Uhr eine Arbeitstagung für die aktiven Sicherheitsberaterinnen und Sicherheitsberater für Senioren ("SfS") durch. Knapp 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer von über 60 Ehrenamtlichen in der Sicherheitsberatung waren der Einladung nach Offenbach in das Präsidialgebäude am Spessartring gefolgt.

Bei den "SfS" handelt es sich um Ehrenamtliche, die sich in ihren Wohnortkommunen für die Sicherheit von Seniorinnen und Senioren einsetzen. Die "SfS" halten Vorträge oder stehen den Bürgerinnen und Bürgern als erste Ansprechpartner zur Verfügung, unter anderem, wenn es um die Verhinderung von Straftaten zum Nachteil älterer Menschen geht. Damit fungieren die "SfS" als ein wichtiges Bindeglied.

Die Ehrenamtlichen wurden über neue Kriminalitätsphänomene sowie Tatbegehungsweisen informiert, damit sie für die Sensibilisierung der älteren Menschen in ihrem Wohnumfeld auf dem neuesten Stand sind. Für 30 Jahre im Ehrenamt als Sicherheitsberater für Senioreninnen und Senioren wurde Herr F. Lerch aus Neuberg (Main-Kinzig-Kreis) von der Leitenden Polizeidirektorin, Frau Claudia Rogalski, mit einer Urkunde gewürdigt. Herr Lerch will sich auch weiterhin für den Schutz älterer Menschen in Neuberg aktiv einsetzen und hat am kommenden Mittwoch (22. April 2026) um 14 Uhr im Bürgerhaus Neuberg-Rüdigheim bereits die nächste Veranstaltung geplant. Interessierte sind herzlich eingeladen.

Bei Interesse an einer Ausbildung zur Sicherheitsberaterin oder zum Sicherheitsberater für Seniorinnen und Senioren ist die Präventionsabteilung unter der Rufnummer 069 8098-2420 erreichbar. Alternativ auch via E-Mail: praevention.ppsoh@polizei.hessen.de.

Hinweis: Dieser Meldung sind zwei Bilder beigefügt (Quelle: PP Südosthessen).

Offenbach, 20.04.2026, Pressestelle, Felix Geis

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