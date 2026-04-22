Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Große Polizeischau in Schlüchtern

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Schlüchtern (ots)

(mw) Zur 36. Polizeischau am 22. August 2026 lädt das Polizeipräsidium gemeinsam mit der Stadt Schlüchtern unter dem Motto "Respekt zeigen - Respekt erfahren: Begegnungen mit der Blaulichtfamilie" alle Bürgerinnen und Bürger herzlich ein. Die Veranstaltung findet von 10.30 Uhr bis 16 Uhr statt. Die verschiedenen Veranstaltungsflächen werden ausgewiesen und befinden sich im Bereich "Untertor-Parkplatz" beziehungsweise auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr Schlüchtern, "Mauerwiese", Sportgelände "Auwiese" (Hanauer Straße) sowie entlang der Straße "Unter den Linden" in Richtung Stadthalle.

Der Eintritt ist kostenfrei. Zahlreiche Speise- und Getränkestände bieten eine vielfältige Auswahl.

Interessierte können sich auf eine spannende und informative Veranstaltung für die ganze Familie freuen. Die Polizei sowie eine Vielzahl weiterer Institutionen unter anderem die Freiwillige Feuerwehr Schlüchtern, das Deutsches Rotes Kreuz, das Technische Hilfswerk, die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft und viele mehr präsentieren ihre vielseitige Arbeit hautnah und bieten zahlreiche Vorführungen und Mitmachaktionen an.

Pferde, Hunde, Fahrzeuge und weitere eindrucksvolle Programmpunkte

Vorführungen der Polizeireiterstaffel, der Polizeihundstaffel sowie die geplante Landung eines Polizeihubschraubers sind ebenso Höhepunkte wie die eindrucksvolle Vorführung der Kradstaffel des Polizeipräsidiums Südosthessen. Interessierte Bürgerinnen und Bürger haben zudem die Gelegenheit, die Vielfalt der polizeilichen Einsatzmittel hautnah zu erleben. Von zivilen Einsatzfahrzeugen bis hin zu klassischen Streifenwagen - die Polizei präsentiert ihre Technik und ihren Fuhrpark. Außerdem zeigen Spezialisten verschiedene Methoden der Spurensicherung und geben spannende Einblicke in die Arbeit der Kriminalpolizei.

Ein weiteres Highlight ist eine spektakuläre Showübung der Freiwilligen Feuerwehr Schlüchtern. Darüber hinaus werden auch ein Wasserwerfer des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz sowie Drohnen der Polizei und des Gefahrenabwehrzentrums des Main-Kinzig-Kreises in Aktion sein.

Prävention - Polizei informiert über Betrugsmaschen

Besucherinnen und Besucher können sich unter anderem über Themen wie Einbruchschutz und Verkehrssicherheit informieren. Spezialisten des Stabsbereichs Prävention informieren zudem über aktuelle Betrugsmaschen - von Online-Betrug über Telefontricks bis hin zu Haustürgeschäften - und geben praktische Tipps, wie man sich wirksam schützen kann.

Karriere bei der Polizei - Informationen vor Ort

Interessierte haben die Gelegenheit, sich direkt bei der Einstellungsberatung über die vielfältigen Aufgaben im Polizeiberuf zu informieren. Von den Voraussetzungen über das duale Studium bis hin zu Karrierechancen - die Einstellungsberatung steht für Fragen bereit und gibt praxisnahe Einblicke in den Arbeitsalltag der Polizei. Sportbegeisterte bietet sich die Chance mit Experten der Sportfördergruppe in Kontakt zu treten.

Mitmachaktionen für Kinder

Für Kinder und Jugendliche gibt es abwechslungsreiche Angebote, darunter ein Fahrrad-Parcours (von sechs bis 14 Jahren). Die großen und kleinen Polizeischaubesucherinnen und -besucher haben auch die Chance, einmal eine Schutzweste anzuprobieren. Zudem gibt es die Möglichkeit an einem Dummy die Herz-Lungen-Wiederbelebung aufzufrischen und ein Geschicklichkeitsparcours mit Bagger wird ebenso angeboten.

Am Tag der Polizeischau wird das Social-Media-Team des Polizeipräsidiums Südosthessen auch via Instagram (polizei_soh) von der Veranstaltung berichten.

Das Polizeipräsidium und die Stadt Schlüchtern freuen sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher und einen erlebnisreichen Tag.

Rückfragen zu dieser Meldung richten Sie bitte an Merlin Winges, Eventmanagement des Polizeipräsidiums Südosthessen, Telefon (069 8098-1202 o. -1203) oder an Andrea Gutschalk von der Stadtverwaltung Schlüchtern, Telefon (06661 85-346).

Hinweis: Im Anhang befindet sich das Plakat der Veranstaltung (Quelle: PP Südosthessen).

Offenbach, 22.04.2026, Pressestelle, Merlin Winges

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