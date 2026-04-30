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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Altstadt: Imbisswagen mit Graffiti verunstaltet - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Unbekannte haben in der Zeit von Dienstag, 28.04.2026, 20:00 Uhr und Mittwoch, 29.04.2026, 08:30 Uhr einen Imbisswagen im Freiburger Colombi-Park mit Graffiti besprüht.

Das Fahrzeug, welches mit dem Verkauf von koscherem Essen geworben hatte, war vor einem dort befindlichen Museum abgestellt und von der unbekannten Täterschaft mit blau-türkiser sowie roter Farbe besprüht worden.

Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch unbekannt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kann ein politisches Motiv nicht ausgeschlossen werden, weshalb die Kriminalpolizei Freiburg die Ermittlungen übernommen hat und nun Zeugen sucht, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0761 882-2880 entgegengenommen.

ak

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Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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