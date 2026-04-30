Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Herdern: Küchenbrand in Mehrfamilenhaus

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 29.04.2026, wurde kurz nach 21:00 Uhr ein Brand in einem Wohngebäude in der Stefan-Meier-Straße nördlich des Rennweges gemeldet.

Wie sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte am zwölf-geschössigen Wohnhaus herausstellte, blieben die rund 70 dort gemeldeten Bewohnerinnen und Bewohner unverletzt. Im Zuge der Erkundung konnte die Feuerwehr wohl ein in Brand geratenes Geschirrhandtuch auf einem Herd löschen. Ein Übergreifen der Flammen auf wie Wohnung konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Der 50-jährige Bewohner der betroffenen Wohnung wurde vor Ort vom Rettungsdienst untersucht und konnte ebenfalls unversehrt entlassen werden.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf einen geringen Euro-Betrag geschätzt.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell