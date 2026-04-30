POL-FR: Lottstetten: Fußgänger auf Supermarktparkplatz angefahren

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 29.04.2026 kam es gegen 16.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kia und einem Motorrad. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 47-jährige Kia-Fahrer beim Einbiegen von der Dr. Rudolf-Eberle-Straße in die Waldshuter Straße einen 40-jährigen Motorradfahrer übersehen haben. Es kam zur Kollision, wodurch der Motorradfahrer verletzt wurde. Er wurde zur weiteren Untersuchung durch den ...

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