POL-FR: Lottstetten: Fußgänger auf Supermarktparkplatz angefahren
Freiburg (ots)
Am Mittwoch, 29.04.2026, wurde gegen 17:30 Uhr ein 75-jähriger Fußgänger auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Lottstetten durch einen 33-jährigen Opel-Fahrer angefahren. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 33-Jährige durch die tiefstehende Sonne geblendet gewesen sein, und überfuhr den Fuß des 75-Jährigen, der leicht verletzt durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert wurde. Ein Sachschaden entstand nicht.
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