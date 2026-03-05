Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Fahrer eines Audi A4 gesucht

Meppen (ots)

Am 05.03.2026 gegen 13:12 Uhr ereignete sich in Esterfeld auf der Abfahrt Schullendamm der B70 eine Unfallflucht.

Der Fahrer eines Silber/Anthraziten PKW Audi A4 fuhr im Rahmen eines Abbiegevorganges der wartenden Fahrerin eines schwarzen Mercedes von hinten auf und entfernte sich hierauf ohne Angaben zu seiner Person zu machen, über den Schullendamm in Fahrtrichtung Innenstadt.

Der Fahrer kann bislang lediglich als männlich und mit Bart beschrieben werden.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter 05931 949-0 bei der Polizei in Meppen zu melden

