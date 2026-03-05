PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Fahrer eines Audi A4 gesucht

Meppen (ots)

Am 05.03.2026 gegen 13:12 Uhr ereignete sich in Esterfeld auf der Abfahrt Schullendamm der B70 eine Unfallflucht.

Der Fahrer eines Silber/Anthraziten PKW Audi A4 fuhr im Rahmen eines Abbiegevorganges der wartenden Fahrerin eines schwarzen Mercedes von hinten auf und entfernte sich hierauf ohne Angaben zu seiner Person zu machen, über den Schullendamm in Fahrtrichtung Innenstadt.

Der Fahrer kann bislang lediglich als männlich und mit Bart beschrieben werden.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter 05931 949-0 bei der Polizei in Meppen zu melden

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

