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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: 3. Folgemeldung zu Lörrach: Brand eines leerstehenden Firmengebäudes im Grüttweg - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

3. Folgemeldung 

Bei dem Brandobjekt handelte es sich um ein freistehendes 
Firmengebäude, welches leer stand. Gegen 19.30 Uhr (29.06.26) waren 
die Löscharbeiten beendet. Das Gebäude musste im Zuge des 
Löschangriffes teilweise eingerissen werden. Eine Schadenshöhe kann 
noch nicht beziffert werden. Es wurde niemand verletzt.

Die Straßensperrung der Bundesstraße 317 führte zu einer erheblichen 
Stau Lage im Stadtgebiet von Lörrach und wirkte sich bis auf die 
Autobahn A 98 aus.

Eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. 

Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und 
bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer 
sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter der 
Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) erreichbar. 


2. Folgemeldung zu Lörrach: Brand eines leerstehenden Firmengebäudes 
im Grüttweg // Sperrung Bundesstraße 317 aufgehoben


Die Sperrung der Bundesstraße 317 wird in Kürze aufgehoben.

(Stand 29.04.26 / 17.50 Uhr)


1. Folgemeldung zu Lörrach: Brand eines leerstehenden Firmengebäudes 
im Grüttweg


Der Vollbrand des Firmengebäudes konnte von der Feuerwehr gelöscht 
werden. Aktuell ist die Feuerwehr unter Einsatz von Schwerem Gerät 
mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.
Es ist noch nicht absehbar, wie lange die Straßensperrungen andauern 
werden.

(Stand: 29.04.26 / 17.30 Uhr)


Ursprungsmeldung:

Am Mittwoch, 29.04.2026, gegen 15.10 Uhr, wurde der Feuerwehr Rauch 
und Flammen in einem leerstehenden Firmengebäude im Grüttweg 
mitgeteilt.
Aktuell (15.45 Uhr) hat sich der Brand bis auf den Dachstuhl 
ausgeweitet. Die Feuerwehr ist zur Brandbekämpfung mit einer Vielzahl
von Einsatzkräften vor Ort.
Die Straßen rund um die Brandörtlichkeit wurden großräumig 
abgesperrt. Auch die Bundesstraße 317, was zu dementsprechenden 
starken Verkehrsbeeinträchtigungen führen wird.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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