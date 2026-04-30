Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: 3. Folgemeldung zu Lörrach: Brand eines leerstehenden Firmengebäudes im Grüttweg - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

3. Folgemeldung Bei dem Brandobjekt handelte es sich um ein freistehendes Firmengebäude, welches leer stand. Gegen 19.30 Uhr (29.06.26) waren die Löscharbeiten beendet. Das Gebäude musste im Zuge des Löschangriffes teilweise eingerissen werden. Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Es wurde niemand verletzt. Die Straßensperrung der Bundesstraße 317 führte zu einer erheblichen Stau Lage im Stadtgebiet von Lörrach und wirkte sich bis auf die Autobahn A 98 aus. Eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) erreichbar. 2. Folgemeldung zu Lörrach: Brand eines leerstehenden Firmengebäudes im Grüttweg // Sperrung Bundesstraße 317 aufgehoben Die Sperrung der Bundesstraße 317 wird in Kürze aufgehoben. (Stand 29.04.26 / 17.50 Uhr) 1. Folgemeldung zu Lörrach: Brand eines leerstehenden Firmengebäudes im Grüttweg Der Vollbrand des Firmengebäudes konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Aktuell ist die Feuerwehr unter Einsatz von Schwerem Gerät mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Es ist noch nicht absehbar, wie lange die Straßensperrungen andauern werden. (Stand: 29.04.26 / 17.30 Uhr) Ursprungsmeldung: Am Mittwoch, 29.04.2026, gegen 15.10 Uhr, wurde der Feuerwehr Rauch und Flammen in einem leerstehenden Firmengebäude im Grüttweg mitgeteilt. Aktuell (15.45 Uhr) hat sich der Brand bis auf den Dachstuhl ausgeweitet. Die Feuerwehr ist zur Brandbekämpfung mit einer Vielzahl von Einsatzkräften vor Ort. Die Straßen rund um die Brandörtlichkeit wurden großräumig abgesperrt. Auch die Bundesstraße 317, was zu dementsprechenden starken Verkehrsbeeinträchtigungen führen wird.

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