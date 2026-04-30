Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Fahrer von E-Scooter stürzt auf Radweg - schwer verletzt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 29.04.2026, gegen 20.45 Uhr, stürzte ein 22-jähriger Fahrer eines E-Scooters und verletzte sich schwer. Der 22-Jährige befuhr den Radweg entlang der Beuggener Straße in Richtung Nollingen, als er aus hier noch nicht bekannten Gründen in Höhe eines Geschäftes für Tierbedarf mit seinem E-Scooter stürzte. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 74040, sucht Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben. Insbesondere wird eine bislang unbekannte Zeugin gesucht, welche wohl Erste Hilfe leistete. Diese wird wie folgte beschrieben: blonde Haare und zwischen 50 bis 60 Jahre alt. Sie sei mit einem älteren, silbernen Opel Astra unterwegs gewesen. Auch sie möge sich bitte mit dem Polizeirevier in Verbindung setzen.

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