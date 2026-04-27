Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Verletzten

Haßloch (ots)

Ein Schwer- und ein Leichtverletzter sowie ein Sachschaden von 20000 Euro ist das Ergebnis eines Zusammenstoßes zweier PKW am Sonntag, 26.04.26 gegen 11:00 Uhr im Bereich des Plopsa-Lands. Eine 41-jährige PKW-Fahrerin aus Wörth wollte von der B39 kommend auf den Parkplatz des Plopsa-Lands einbiegen und übersah hierbei den PKW einer 43-jährigen Haßlocherin, die ihr entgegen kam. Im Einmündungsbereich kam es zur Frontalkollision, bei der beide Damen verletzt wurden. Die Haßlocherin wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren.

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