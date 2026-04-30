Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Polizeipräsidium Freiburg: +++ Aktuelle Warnmeldung +++ Häufung von betrügerischen Anrufen durch falsche Bankmitarbeiter

Freiburg (ots)

Aktuell kommt es im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Freiburg vermehrt zu betrügerischen Anrufen durch falsche Bankmitarbeiter. Betroffen ist insbesondere der Großraum Freiburg.

Die Betrüger melden sich telefonisch und täuschen Unstimmigkeiten im Zusammenhang mit Abbuchungen im Versandhandel vor. Zur Prüfung und Klärung drängen sie darauf, dass die Angerufenen ihre EC-Karte an einen angeblichen Bankmitarbeiter übergeben. Teilweise behaupten sie auch, ein Update der genutzten Banking-App sei erforderlich, und fordern in diesem Zusammenhang die Herausgabe sensibler Daten, wie etwa TAN-Nummern oder die PIN der Bankkarte.

Die vorgetäuschten Szenarien variieren, verfolgen jedoch stets dasselbe Ziel: den Zugriff auf das Vermögen der Geschädigten. Nach aktuellem Kenntnisstand kam es bereits zu mehreren vollendeten Taten mit einen Gesamtschaden von knapp 10.000 Euro.

Die Polizei warnt:

- Geben Sie am Telefon keine sensiblen Daten preis. - Übergeben Sie niemals Bankkarten an fremde Personen.

Bürgerinnen und Bürger, die entsprechende verdächtige Anrufe erhalten, werden gebeten, sich umgehend unter der Notrufnummer 110 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

oec

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