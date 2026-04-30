Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zeugenaufruf nach Verkehrsgefährdung auf der B104 Höhe Schwerin - Medewege

Schwerin (ots)

Die Polizei bittet nach einer Verkehrsgefährdung am gestrigen Nachmittag im Bereich der B104 in Höhe Medewege um Hinweise aus der Bevölkerung. Insbesondere wird der Fahrer eines weißen Transporters gesucht, der möglicherweise durch das Fahrverhalten eines flüchtigen Pkw-Fahrers gefährdet wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen stellten Polizeibeamte gegen 17:05 Uhr im Bereich der Kreuzung An der Chaussee/Wickendorfer Straße einen blauen VW Polo fest, an dem die TÜV-Plakette abgelaufen war. Die Einsatzkräfte beabsichtigten daraufhin, eine Verkehrskontrolle durchzuführen und forderten den Fahrer zum Anhalten auf. Zunächst folgte der Fahrzeugführer dem Streifenwagen, wendete jedoch plötzlich und setzte seine Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Wismar fort. Dabei soll der Fahrer auf der Gegenfahrbahn an mehreren an einer Ampel wartenden Fahrzeugen vorbeigefahren sein. Anschließend bog er trotz roter Ampel in die Hauptstraße in Richtung Medewege ab.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen musste ein stadteinwärts fahrender Fahrer eines weißen Transporters stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem flüchtigen VW Polo zu verhindern. Aktuell ist unklar, ob weitere Verkehrsbeteiligte durch die Fahrweise des Mannes gefährdet wurden.

Die nacheilenden Polizeikräfte verloren den Sichtkontakt zu dem Fahrzeug und überprüften den Nahbereich. Kurze Zeit später konnte der blaue VW Polo in der Medeweger Straße an der Einmündung Klein Medewege verunfallt festgestellt werden. Der Fahrer hatte sich jedoch bereits zu Fuß vom Unfallort entfernt.

Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen mit Diensthund und Drohne konnte der Fahrzeugführer bislang nicht gestellt und identifiziert werden. Der verunfallte VW Polo wurde durch die Polizei sichergestellt. Am Fahrzeug sowie im Nahbereich wurden mehrere Spuren gesichert. Die Polizei hofft, auf diesem Weg den Fahrer des VW Polo zu ermitteln.

Für die weiteren Ermittlungen wird insbesondere der Fahrer des weißen Transporters als möglicher Geschädigter und wichtiger Zeuge gesucht.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zum Fahrer des blauen VW Polo oder zum Unfallgeschehen geben können oder ebenfalls durch die Fahrweise gefährdet wurden, sich beim Polizeihauptrevier Schwerin unter der Telefonnummer 0385 5180-2224, per Mail an kk.schwerin@polmv.de oder über die Onlinewache sowie bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Die Ermittlungen dauern an.

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