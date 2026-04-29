POL-HRO: Vollbrand einer Lagerhalle in Picher
Hagenow (ots)
Am 29.04.2026 gegen 16:00 Uhr kam es aus bislang unbekannter Ursache zum Vollbrand einer Scheune in Picher. Durch das Feuer wurden die Scheune, ein Mähdrescher sowie mehrere Strohballen vollständig zerstört. Die umliegenden Feuerwehren waren mit insgesamt 91 Einsatzkräften vor Ort und konnten ein Übergreifen des Brandes auf angrenzende Gebäude verhindern. Der Sachschaden wird auf rund 750.000 EUR geschätzt. Die Polizei leitet ein Verfahren wegen des Verdachts der Brandstiftung ein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nils Tiede Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle
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