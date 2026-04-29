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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vollbrand einer Lagerhalle in Picher

Hagenow (ots)

Am 29.04.2026 gegen 16:00 Uhr kam es aus bislang unbekannter Ursache 
zum Vollbrand einer Scheune in Picher. Durch das Feuer wurden die 
Scheune, ein Mähdrescher sowie mehrere Strohballen vollständig 
zerstört.

Die umliegenden Feuerwehren waren mit insgesamt 91 Einsatzkräften vor
Ort und konnten ein Übergreifen des Brandes auf angrenzende Gebäude 
verhindern. 
 
Der Sachschaden wird auf rund 750.000 EUR geschätzt.

Die Polizei leitet ein Verfahren wegen des Verdachts der 
Brandstiftung ein. 

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache 
aufgenommen. 

Nils Tiede
Polizeiführer vom Dienst
Einsatzleitstelle

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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