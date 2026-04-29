Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung - Polizei bittet um Hinweise zu mutmaßlichem Verkäufer von Cannabis

Schwerin (ots)

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Identifizierung eines bislang unbekannten Mannes. Dieser steht im Verdacht, Cannabis verkauft zu haben.

Das Foto des Verdächtigen kann unter folgendem Link eingesehen werden: fcld.ly/2026-04_fahndung_schwerin

Am 14.12.2025 kam es gegen 21:30 Uhr auf dem Marienplatz in Schwerin zu einer Körperverletzung. Im Rahmen der anschließenden polizeilichen Maßnahmen wurde bei einem 32-jährigen Deutschen Cannabis aufgefunden. Durch die Auswertung von Videoaufnahmen ergaben sich Hinweise darauf, dass der bislang unbekannte Mann dem 32-Jährigen Cannabis verkauft habe. Trotz umfangreicher Ermittlungen konnte die Identität des Tatverdächtigen bislang nicht festgestellt werden.

Die Polizei veröffentlicht nun gemäß Beschluss des Amtsgerichts Schwerin ein Bild des Mannes und fragt: Wer kennt die abgebildete Person oder kann Angaben zu deren Identität oder Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Schwerin unter der Telefonnummer 0385 5180-2224, per Mail an kk.schwerin@polmv.de und in jeder anderen Polizeidienststelle sowie über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Die regionalen Medien werden gebeten, die beigefügten Bilder im Rahmen der Berichterstattung zu veröffentlichen. Ebenso werden Rundfunksender gebeten, diese Öffentlichkeitsfahndung zu verbreiten.

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