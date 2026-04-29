PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung - Polizei bittet um Hinweise zu mutmaßlichem Verkäufer von Cannabis

Schwerin (ots)

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Identifizierung eines bislang unbekannten Mannes. Dieser steht im Verdacht, Cannabis verkauft zu haben.

Das Foto des Verdächtigen kann unter folgendem Link eingesehen werden: fcld.ly/2026-04_fahndung_schwerin

Am 14.12.2025 kam es gegen 21:30 Uhr auf dem Marienplatz in Schwerin zu einer Körperverletzung. Im Rahmen der anschließenden polizeilichen Maßnahmen wurde bei einem 32-jährigen Deutschen Cannabis aufgefunden. Durch die Auswertung von Videoaufnahmen ergaben sich Hinweise darauf, dass der bislang unbekannte Mann dem 32-Jährigen Cannabis verkauft habe. Trotz umfangreicher Ermittlungen konnte die Identität des Tatverdächtigen bislang nicht festgestellt werden.

Die Polizei veröffentlicht nun gemäß Beschluss des Amtsgerichts Schwerin ein Bild des Mannes und fragt: Wer kennt die abgebildete Person oder kann Angaben zu deren Identität oder Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Schwerin unter der Telefonnummer 0385 5180-2224, per Mail an kk.schwerin@polmv.de und in jeder anderen Polizeidienststelle sowie über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Die regionalen Medien werden gebeten, die beigefügten Bilder im Rahmen der Berichterstattung zu veröffentlichen. Ebenso werden Rundfunksender gebeten, diese Öffentlichkeitsfahndung zu verbreiten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Juliane Zgonine
Telefon: 0385 5180-3004
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 29.04.2026 – 12:10

    POL-HRO: Ortung eines gestohlenen E-Bikes führt zu Aufklärung weiterer Diebstähle

    Schwerin (ots) - Durch die Ortung eines zuvor entwendeten E-Bikes sowie umfangreiche polizeiliche Ermittlungen ist es gestern gelungen, einen Tatverdächtigen zu stellen und weitere Fahrraddiebstähle aufzuklären. Gestern Mittag erstattete ein 50-Jähriger aus Schwerin Anzeige bei der Polizei, nachdem sein E-Bike aus der Pampower Straße entwendet worden war. Der Mann ...

    mehr
  • 29.04.2026 – 11:19

    POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall auf Parkplatz in Brinckmansdorf

    Rostock (ots) - Am gestrigen Dienstag, den 28. April 2026 ereignete sich gegen 13:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes und Gartenmarktes im Rostocker Stadtteil Brinckmansdorf ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 76-jähriger deutscher Fahrzeugführer mit seinem Ford den Parkplatz. Auf Höhe eines dort angelegten Fußgängerüberweges kam es zur ...

    mehr
  • 29.04.2026 – 08:26

    POL-HRO: Erneut Verletzte nach Unfällen in Schwerin - Radfahrerin schwer verletzt

    Schwerin (ots) - Am Dienstagnachmittag kam es in Schwerin zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen insgesamt drei Personen verletzt wurden. Eine 51-jährige Radfahrerin erlitt dabei schwere Verletzungen. Der erste Unfall ereignete sich gegen 15:55 Uhr im Bereich Vor dem Wittenburger Tor. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte eine 62-jährige deutsche Fahrzeugführerin ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren