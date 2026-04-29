Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Erneut Verletzte nach Unfällen in Schwerin - Radfahrerin schwer verletzt

Schwerin (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es in Schwerin zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen insgesamt drei Personen verletzt wurden. Eine 51-jährige Radfahrerin erlitt dabei schwere Verletzungen.

Der erste Unfall ereignete sich gegen 15:55 Uhr im Bereich Vor dem Wittenburger Tor. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte eine 62-jährige deutsche Fahrzeugführerin nach rechts in Richtung Lankower See abzubiegen und erfasste dabei eine 51-jährige Radfahrerin, die die Straße in Richtung Neumühle geradeaus befuhr. Infolge des Zusammenstoßes stürzte die Radfahrerin und zog sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen.

Gegen 17:00 Uhr kam es an der Einmündung B104/Paulsdamm zu einem weiteren Verkehrsunfall. Eine 69-jährige deutsche Fahrzeugführerin befuhr den Paulsdamm aus Richtung Wickendorf und beabsichtigte, nach links auf die B104 in Richtung Rampe abzubiegen. Dabei missachtete sie offenbar die Vorfahrt eines 62-jährigen Fahrzeugführers, der mit seinem Pkw aus Richtung Schwerin kommend nach links in den Paulsdamm einbog. In der Folge kollidierten beide Fahrzeuge und waren nicht mehr fahrbereit. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Zusammenstoß verletzt und zunächst vor Ort durch Rettungskräfte medizinisch versorgt. Der 62-jährige Schweriner wurde anschließend zur weiteren Behandlung in ein Klinikum gebracht. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen kam es im Bereich der Unfallstelle zeitweise zu Verkehrseinschränkungen. Der entstandene Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Unfallursachen aufgenommen. Bei den Unfallbeteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.

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