Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zwei Zweiradfahrer nach Unfällen in Schwerin schwer verletzt

Schwerin (ots)

Am Montag wurden eine 56-jährige Radfahrerin sowie ein 17-jähriger Motorradfahrer bei zwei Verkehrsunfällen in Schwerin schwer verletzt und mussten zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 07:50 Uhr kam es in der Mecklenburgstraße zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrerinnen. Eine 56-Jährige befuhr mit ihrem Fahrrad die Mecklenburgstraße aus Richtung Pfaffenteich und missachtete dabei offenbar die Vorfahrt einer 27-jährigen Radfahrerin, die aus der Helenenstraße in die Mecklenburgstraße einfuhr. Infolge der Kollision stürzten beide Beteiligten. Die 56-Jährige erlitt schwere Verletzungen, während die 27-Jährige unverletzt blieb.

Am Abend gegen 18:30 Uhr ereignete sich ein weiterer Unfall auf der Grevesmühlener Straße (L03). Ein 17-jähriger Motorradfahrer fuhr aus bislang ungeklärter Ursache auf einen haltenden Pkw auf. Auf dem Motorrad befand sich zudem ein 16-jähriger Sozius. Durch den Aufprall wurden beide Jugendlichen verletzt, wobei der 17-Jährige schwere Verletzungen erlitt. Beide wurden durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad war infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zu den genauen Unfallursachen dauern an. Bei den Unfallbeteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.

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