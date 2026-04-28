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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 37-jähriger Rostocker sorgt für mehrere Polizeieinsätze

Rostock (ots)

Am gestrigen Montag ist ein 37-jähriger Deutscher aus Rostock gleich mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten und schließlich in Gewahrsam genommen worden.

Zunächst fiel der Mann gegen 13:30 Uhr in einer Straßenbahn mit Fahrtrichtung Innenstadt auf. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der deutlich alkoholisierte 37-Jährige mehrere Fahrgäste bepöbelt und beleidigt sowie einen 19-jährigen deutschen Fahrgast bedroht haben. Während der Fahrt kam es zudem zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem bislang unbekannten Fahrgast, der dem 37-Jährigen ins Gesicht geschlagen haben soll. Fahrgäste und Zeugen informierten daraufhin die Polizei. Der unbekannte Mann entfernte sich noch vor dem Eintreffen der Beamten.

Die eingesetzten Polizeikräfte trafen den 37-Jährigen auf Höhe der Straßenbahnhaltestelle Stadthafen an. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,65 Promille. Nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann zunächst entlassen.

Gegen 20:00 Uhr fiel der 37-Jährige erneut im Stadtteil Dierkow-Neu auf. In der Berringerstraße soll er lautstark verfassungsfeindliche Parolen gerufen und entsprechende Zeichen gezeigt haben. Da der Mann weiterhin stark alkoholisiert war, wurde ihm ein Platzverweis erteilt. Diesem kam er nicht nach.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten nahmen die eingesetzten Beamten den 37-Jährigen schließlich in Gewahrsam. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Katja Weizel
Telefon: 0381 4916-3041
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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