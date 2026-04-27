Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Sattelzug durchbricht Betonschutzwand im Baustellenbereich auf der BAB24

Hagenow (ots)

Gegen 17:35 Uhr kam es am Montag auf der BAB24 in einer Baustelle zwischen der Anschlussstelle Hagenow und dem Parkplatz "Schremheide" zu einem Verkehrsunfall bei dem ein geschätzter Gesamtschaden von 10.000 Euro entstand. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 34-jährige Fahrer eines Sattelzuges die BAB24 im Baustellenbereich in Fahrtrichtung Berlin. Aus noch ungeklärter Ursache kam die Fahrzeugkombination nach links von der Fahrbahn ab, durchbrach eine Betonschutzwand im Baustellenbereich und nachfolgend auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Der 34-jährige Fahrer erlitt einen Schock, konnte aber nach kurzer ambulanter Behandlung vor Ort wieder aus den medizinischen Maßnahmen entlassen werden. Überprüfungen der Fahrtauglichkeit des Mannes sowie des Fahrtenschreibers blieben unauffällig. Der Sattelzug war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Zur Bergung des Sattelzuges und für die Ausbesserungsarbeiten der beschädigten Stelle der Baustellensicherung musste die Richtungsfahrbahn Hamburg bis 23:30 Uhr gesperrt werden.

André Falke

Erster Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst

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