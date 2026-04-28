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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach 16-jährigem Mädchen aus Elmenhorst - Korrektur Altersangabe

Bad Doberan (ots)

Seit dem 24.04.2026 wird ein 16-jähriges Mädchen aus Elmenhorst vermisst. Die bisher angelaufenen Suchmaßnahmen haben bislang nicht zum Auffinden des Mädchens geführt. Daher wird die Öffentlichkeit um Unterstützung bei der Suche gebeten.

Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Bad Doberan unter 038203/560, die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Für weitere Informationen nutzen Sie bitte den Link https://t1p.de/d8kvb, der zur Internetseite der Landespolizei M-V führt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Diana Schmicker
Telefon: 03843 266-303
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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