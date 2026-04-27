Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mercedes überschlägt sich auf der BAB 14 - 39-jähriger Fahrer lebensbedrohlich verletzt

Ludwigslust (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montagnachmittag auf der BAB 14 zwischen dem Kreuz Schwerin und der Anschlussstelle Ludwigslust in Höhe des Parkplatzes "Ludwigsluster Kanal" in Fahrtrichtung Dresden. Nach ersten Zeugenangaben und Spuren am Unfallort befuhr der Mercedes-Fahrer gegen 16:10 Uhr den Überholfahrstreifen mit hoher Geschwindigkeit als dieser plötzlich in Folge eines Reifenplatzers die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, nach rechts von der Fahrbahn abkam, sich nachfolgend mehrfach überschlug und auf dem Fahrzeugdach zum Liegen kam. Anschließend geriet der Mercedes in Brand. Der 39-jährige Fahrer des Mercedes erlitt schwere lebensbedrohliche Verbrennungen und Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerstverletzten in ein Hamburger Klinikum. Zur genauen Erforschung der Unfallursache kam ein Sachverständiger der DEKRA an den Unfallstelle zum Einsatz. Der Mercedes brannte in der Folge komplett aus und musste geborgen werden. Zur Durchführung der Rettungsmaßnahmen, Unfallaufnahme und Absicherung der Arbeit des Sachverständigen erfolgte die Sperrung der Zufahrt zur Raststätte als auch der Lastspur der BAB14 in Fahrtrichtung Dresden bis 22:30 Uhr. Die Identität des Fahrers war zunächst unklar und konnte erst im Nachgang durch weitere Ermittlungen geklärt werden. Die Höhe des Unfallschadens wird polizeilich auf 85.000 Euro geschätzt.

André Falke

Erster Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst

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