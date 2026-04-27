Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei identifiziert Tatverdächtigen nach Einbruch in Geschäftsräume in Rostock-Schmarl

Rostock (ots)

Am Freitagmorgen meldete sich der Mitarbeiter einer Firma im Rostocker Stadtteil Schmarl bei der Polizei und teilte mit, dass in der zurückliegenden Nacht offenbar in die Geschäftsräume in Schmarl-Dorf eingebrochen worden sei. Der Mitarbeiter hatte beim Betreten des Objekts mehrere offenstehende Zugänge festgestellt und daraufhin die Polizei verständigt.

Die im Gebäude installierte Videoüberwachungsanlage zeichnete gegen 02:00 Uhr einen bislang unbekannten Mann auf, der gewaltsam in die Räumlichkeiten eindrang und verschiedene Gegenstände entwendete. Der Kriminaldauerdienst kam zum Einsatz und konnte vor Ort entsprechende Spuren sichern.

Als sich Beamte des Polizeireviers Lichtenhagen im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen die Videoaufnahmen des Täters innerhalb des Objekts ansahen, erkannten mehrere Beamte den Mann als einen 36-jährigen deutschen Rostocker wieder, der bereits wegen gleichgelagerter Sachverhalte polizeilich in Erscheinung getreten war.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde durch das Amtsgericht Rostock ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung sowie den Pkw des Tatverdächtigen erlassen. Im Rahmen der anschließenden Durchsuchungsmaßnahmen konnte das vollständige Diebesgut aufgefunden und sichergestellt werden.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Fall des Diebstahls dauern an.

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