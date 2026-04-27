Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Jugendliche nach versuchtem Aufbruch eines Zigarettenautomaten gestellt

Hagenow (ots)

In Hagenow hat die Polizei am späten Freitagabend drei Jugendliche gestellt, die zuvor versucht hatten, Geld und Zigaretten aus einem Zigarettenautomaten zu stehlen.

Ein Zeuge informierte gegen 22:20 Uhr die Polizei darüber, dass drei Jugendliche in der Bahnhofstraße mit Werkzeugen versuchten, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Umgehend eingesetzte Polizeibeamte stellten im nahen Umfeld einen 15-jährigen Tatverdächtigen, der sich unter einem Gebüsch versteckt hielt. Zwei weitere Tatverdächtige konnten zunächst flüchten.

Bei der Durchsuchung des 15-Jährigen fanden die Beamten neben Handschuhen auch eine Sturmmaske. Am Zigarettenautomaten hatten die Täter zudem einen Rucksack zurückgelassen, in dem sich Werkzeuge sowie ein Akkubohrer befanden. Nach ersten Erkenntnissen versuchten die Täter, das Schloss des Automaten aufzubohren, was ihnen jedoch nicht gelang.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen gerieten zwei weitere Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren in den Fokus der Polizei. Bei den tatverdächtigen Jugendlichen wurden unter anderem Befragungen durchgeführt sowie Oberbekleidung und Smartphones sichergestellt.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des versuchten Bandendiebstahls. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt.

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