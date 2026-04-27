Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zeugenhinweis führt zum schnellen Fahndungserfolg in Schwerin - Polizei stellt drei Tatverdächtige nach Diebstahl aus Pkw

Schwerin (ots)

Am Freitagvormittag konnte die Polizei dank eines aufmerksamen Zeugen drei Tatverdächtige nach einem Diebstahl aus einem Pkw stellen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen beobachtete ein Zeuge auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Grabenstraße, wie ein Mann im Beisein eines zweiten aus einem offenstehenden Kofferraum eines Fahrzeugs eine Handtasche entwendete. Anschließend entfernten sich die Täter gemeinsam mit einer dritten Person in einem Pkw vom Tatort. Der Zeuge informierte umgehend die Polizei und folgte dem Fahrzeug. Etwa zwei Kilometer vom Tatort entfernt konnte der silberne VW Golf durch Einsatzkräfte gestoppt und kontrolliert werden. Während der Flucht hatten die Tatverdächtigen sich der entwendeten Handtasche entledigt.

Sowohl die Handtasche als auch die Wertgegenstände konnten durch die Polizei aufgefunden und sichergestellt werden. Die Geschädigte, eine 82-jährige Schwerinerin, erhielt ihre persönlichen Gegenstände noch am selben Tag zurück.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um drei Männer im Alter von 22, 48 und 54 Jahren mit rumänischer Staatsangehörigkeit. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts des Diebstahls ermittelt.

Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei dem aufmerksamen Zeugen für sein umsichtiges Handeln.

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