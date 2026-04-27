PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zeugenhinweis führt zum schnellen Fahndungserfolg in Schwerin - Polizei stellt drei Tatverdächtige nach Diebstahl aus Pkw

Schwerin (ots)

Am Freitagvormittag konnte die Polizei dank eines aufmerksamen Zeugen drei Tatverdächtige nach einem Diebstahl aus einem Pkw stellen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen beobachtete ein Zeuge auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Grabenstraße, wie ein Mann im Beisein eines zweiten aus einem offenstehenden Kofferraum eines Fahrzeugs eine Handtasche entwendete. Anschließend entfernten sich die Täter gemeinsam mit einer dritten Person in einem Pkw vom Tatort. Der Zeuge informierte umgehend die Polizei und folgte dem Fahrzeug. Etwa zwei Kilometer vom Tatort entfernt konnte der silberne VW Golf durch Einsatzkräfte gestoppt und kontrolliert werden. Während der Flucht hatten die Tatverdächtigen sich der entwendeten Handtasche entledigt.

Sowohl die Handtasche als auch die Wertgegenstände konnten durch die Polizei aufgefunden und sichergestellt werden. Die Geschädigte, eine 82-jährige Schwerinerin, erhielt ihre persönlichen Gegenstände noch am selben Tag zurück.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um drei Männer im Alter von 22, 48 und 54 Jahren mit rumänischer Staatsangehörigkeit. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts des Diebstahls ermittelt.

Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei dem aufmerksamen Zeugen für sein umsichtiges Handeln.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Juliane Zgonine
Telefon: 0385 5180-3004
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 27.04.2026 – 13:28

    POL-HRO: Hund vor Supermarkt entwendet - Polizei ermittelt Tatverdächtige

    Rostock (ots) - Am vergangenen Freitag, den 24. April, meldete sich gegen 20:50 Uhr eine 40-jährige deutsche Frau über den Notruf bei der Polizei und teilte mit, dass eine ihr unbekannte Frau ihren Hund entwendet habe. Die Geschädigte hatte zuvor ihren belgischen Schäferhund vor einem Supermarkt in der Hermannstraße in der Rostocker Stadtmitte angebunden, während ...

    mehr
  • 27.04.2026 – 13:11

    POL-HRO: Auffahrunfall deckt Trunkenheitsfahrt in Schwerin auf

    Schwerin (ots) - Bei der Aufnahme eines Verkehrsunfalls am Freitagmittag stellten eingesetzte Polizeibeamte bei einem der Unfallbeteiligten Alkoholgeruch fest. Der anschließende Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 71-jähriger deutscher Fahrzeugführer aus Schwerin zur Mittagszeit mit seinem Pkw auf der Ludwigsluster Chaussee unterwegs und fuhr an der Kreuzung zum Ostorfer Ufer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren