Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Auffahrunfall deckt Trunkenheitsfahrt in Schwerin auf

Schwerin (ots)

Bei der Aufnahme eines Verkehrsunfalls am Freitagmittag stellten eingesetzte Polizeibeamte bei einem der Unfallbeteiligten Alkoholgeruch fest. Der anschließende Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 71-jähriger deutscher Fahrzeugführer aus Schwerin zur Mittagszeit mit seinem Pkw auf der Ludwigsluster Chaussee unterwegs und fuhr an der Kreuzung zum Ostorfer Ufer an einer Ampel auf ein verkehrsbedingt haltendes Fahrzeug auf. Dabei entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 200 Euro, verletzt wurde niemand.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 71-Jährigen einen Wert von 1,96 Promille. Die Polizeibeamten leiteten daraufhin ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt, die Weiterfahrt untersagt sowie die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Aufgrund der hohen Verkehrsdichte wurde das Fahrzeug des Beschuldigten durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Zudem ordneten die Beamten eine Blutprobenentnahme an.

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