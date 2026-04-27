Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Diebe stehlen Baugeräte und Werkzeuge in Klein Bentwisch

Klein Bentwisch (ots)

Unbekannte Täter haben in Klein Bentwisch in der Nacht zu Samstag aus vorher aufgebrochenen Baucontainern Baugeräte und Werkzeuge gestohlen. Nach bisherigen Erkenntnissen haben die Täter in der Zeit von Freitagabend 18:00 Uhr bis Samstagmorgen 07:00 Uhr gewaltsam mehrere Baucontainer auf einem Baustellengelände entlang einer Bahntrasse geöffnet. Aus den Containern entwendeten die Unbekannten nach erster Übersicht diverse Baugeräte und Werkzeuge, darunter Sägen, Schrauber und Winkelschleifer verschiedener hochwertiger Marken. Insgesamt wurden mehr als zwanzig Werkzeugkoffer aufgebrochen. Der geschätzte Gesamtschaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Polizei hat vor Ort Spuren gesichert und ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweis zur Tat nimmt die Polizei in Sanitz (038209 44-224) entgegen.

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