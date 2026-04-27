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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei warnt vor unseriösen Haustürgeschäften - aktuelle Fälle im Raum Schwerin

Schwerin (ots)

Die Polizei warnt aus gegebenem Anlass vor unseriösen Haustürgeschäften im Zusammenhang mit angeblichen Reinigungsarbeiten an Fassaden, Steinflächen und Dächern sowie dem Schleifen von Messern und Werkzeugen.

Am vergangenen Samstag kam es im näheren Umkreis von Schwerin zu einem Vorfall, bei dem ein 29-jähriger Mann französischer Staatsangehörigkeit mit einem Transporter unterwegs war. Der Tatverdächtige bot unter anderem das Schleifen von Klingen an und verwickelte einen Anwohner in ein halbstündiges Gespräch, bis dieser ihm schließlich ein Beil übergab. Im Anschluss stellte der 29-Jährige jedoch eine Geldforderung, die das zuvor Vereinbarte um ein Vielfaches überstieg.

Die Polizei konnte den Transporter im weiteren Verlauf kontrollieren und den Tatverdächtigen identifizieren. Gegen den 29-Jährigen wird nun wegen des Verdachts des Leistungsbetruges ermittelt.

In weiteren Fällen im Stadtgebiet Schwerin boten bislang unbekannte Personen Reinigungsarbeiten an Fassaden an. Nach bisherigen Erkenntnissen ließen sich die angesprochenen Hausbesitzer nicht auf die Angebote ein, sodass es zu keinen Vertragsabschlüssen oder ausgeführten Arbeiten kam.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang dringend zur Vorsicht:

   - Lassen Sie sich nicht auf spontane Angebote an der Haustür ein.
   - Vereinbaren Sie keine Dienstleistungen ohne vorherige Prüfung 
     von Anbieter und Preisen.
   - Bestehen Sie auf schriftliche Angebote und transparente 
     Preisabsprachen.
   - Zahlen Sie keine überhöhten oder unerwarteten Forderungen vor 
     Ort.
   - Ziehen Sie im Zweifel Angehörige, Nachbarn oder die Polizei 
     hinzu.

Unseriöse Anbieter setzen häufig auf Zeitdruck und Überraschungsmomente, um Verträge abzuschließen oder überhöhte Preise durchzusetzen.

Wer verdächtige Beobachtungen macht oder selbst betroffen ist, wird gebeten, sich umgehend bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Juliane Zgonine
Telefon: 0385 5180-3004
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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