Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Sachbeschädigung an Parteibüro in Güstrow

Güstrow (ots)

Im Rahmen der Streife wurde im Laufe der heutigen Nacht durch Beamte des Polizeihauptreviers Güstrow beschädigte Scheiben an dem Parteibüro der Partei DIE LINKE festgestellt. An dem in der Güstrower Innenstadt befindlichen Objekt wurden insgesamt sechs Scheiben beschädigt. Der Schaden wird derzeit auf ca. 2.000,- Euro geschätzt. Die Tatzeit kann eingegrenzt werden von Sonntag 09:56 Uhr bis zum heutigen Morgen um 02:38 Uhr. Durch die Polizei wurde eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen und die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Güstrow unter der 03843-2660, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Marcus Rode Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

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