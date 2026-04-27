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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Sachbeschädigung an Parteibüro in Güstrow

Güstrow (ots)

Im Rahmen der Streife wurde im Laufe der heutigen Nacht durch Beamte 
des Polizeihauptreviers Güstrow beschädigte Scheiben an dem 
Parteibüro der Partei DIE LINKE festgestellt. An dem in der Güstrower
Innenstadt befindlichen Objekt wurden insgesamt sechs Scheiben 
beschädigt. Der Schaden wird derzeit auf ca. 2.000,- Euro geschätzt. 
Die Tatzeit kann eingegrenzt werden von Sonntag 09:56 Uhr bis zum 
heutigen Morgen um 02:38 Uhr.

Durch die Polizei wurde eine Anzeige wegen Sachbeschädigung 
aufgenommen und die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren 
Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich 
des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben
können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in 
Güstrow unter der 03843-2660, die Internetwache unter 
www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Marcus Rode
Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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