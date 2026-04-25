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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zeugenaufruf nach einem Verkehrsunfall in Rostock

Rostock (ots)

Am Vormittag des 25.04.2026 kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen 
einem Radfahrer und einem PKW an der Eimündung Nobelstraße zur KGA 
"Hanse e.V.". 

Die beiden Unfallbeteiligten fuhren zunächst in Richtung Ortsausgang 
Rostock, als der Fahrradfahrer ohne Ankündigung die Straßenseite 
wechselte. Der Führer des PKWs versuchte noch nach links 
auszuweichen, jedoch touchierte der Radfahrer diesen im Bereich des 
Fahrzeughecks und stürzte infolge dessen. Der Fahrzeugführer des PKWs
entfernte sich anschließend in Richtung Ortausgang Rostock. Nach 
Zeugenangaben soll es sich bei dem flüchtigem Fahrzeug um einen 
Mini-SUV der Farbe grau handeln.

Zur Klärung der genauen Unfallursache bittet die Polizei um Mithilfe 
aus der Bevölkerung. 

Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt das Polizeihauptrevier 
Rostock-Reutershagen unter der Tel-Nr.: 0381/4916-224 oder jede 
andere Polizeidienststelle entgegen. Zur Mitteilung von Hinweisen 
kann zudem die Onlinewache auf der Homepage der Landespolizei M-V 
unter www.polizei.mvnet.de genutzt werden.

Nils Tiede
Polizeiführer vom Dienst
PP Rostock/Einsatzleitstelle

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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