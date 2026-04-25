Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zeugenaufruf nach einem Verkehrsunfall in Rostock

Rostock (ots)

Am Vormittag des 25.04.2026 kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem PKW an der Eimündung Nobelstraße zur KGA "Hanse e.V.". Die beiden Unfallbeteiligten fuhren zunächst in Richtung Ortsausgang Rostock, als der Fahrradfahrer ohne Ankündigung die Straßenseite wechselte. Der Führer des PKWs versuchte noch nach links auszuweichen, jedoch touchierte der Radfahrer diesen im Bereich des Fahrzeughecks und stürzte infolge dessen. Der Fahrzeugführer des PKWs entfernte sich anschließend in Richtung Ortausgang Rostock. Nach Zeugenangaben soll es sich bei dem flüchtigem Fahrzeug um einen Mini-SUV der Farbe grau handeln. Zur Klärung der genauen Unfallursache bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt das Polizeihauptrevier Rostock-Reutershagen unter der Tel-Nr.: 0381/4916-224 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zur Mitteilung von Hinweisen kann zudem die Onlinewache auf der Homepage der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de genutzt werden. Nils Tiede Polizeiführer vom Dienst PP Rostock/Einsatzleitstelle

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