POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach 15-jährigem Mädchen aus Elmenhorst

Schwerin (ots) - Am 24.04.2026 fand in unmittelbarer Nähe zur Schlossbrücke in Schwerin eine genehmigte Versammlung statt, an der insgesamt sechs Personen teilnahmen. Die Versammlung war unter dem Titel "Stoppt die Masseneinwanderung und die Islamisierung Deutschlands" angemeldet. Ein Versammlungsteilnehmer wurde von einem vorbeifahrenden Fahrradfahrer unvermittelt auf ein Plakat geschlagen, welches dieser auf dem ...

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