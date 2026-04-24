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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Linienbusses und zwei verletzten Personen

Cambs (ots)

Am Freitag, dem 24.04.2026, gegen 14:04 Uhr ereignete sich auf der 
K101 zwischen den Ortschaften Cambs und Retgendorf ein schwerer 
Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Linienbusses. Nach ersten 
polizeilichen Erkenntnissen musste eine 40-jährige Pkw-Fahrerin 
aufgrund eines Abbiegevorgangs verkehrsbedingt halten. Der dahinter 
in gleicher Richtung fahrende Linienbus bemerkte dies zu spät und 
fuhr dem PKW auf. In der weiteren Folge klagte die Pkw-Fahrerin über 
Nackenschmerzen und ein Fahrgast des Buses erlitt eine 
Kopfplatzwunde. Nach der medizinischen Erstversorgung am Unfallort 
wurden beide Personen durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus 
Schwerin verbracht.

Weiterhin entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden über mehrere 
tausend Euro. Während der Unfallaufnahme wurde die Kreisstraße 
zeitweise voll gesperrt. Die weiteren Fahrgäste stiegen derweil in 
einen hinzugerufenen Ersatzbus und konnten die Fahrt fortsetzen.

Steven Ziehl
Polizeihauptkommissar
Polizeirevier Sternberg

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


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Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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