Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Linienbusses und zwei verletzten Personen

Cambs (ots)

Am Freitag, dem 24.04.2026, gegen 14:04 Uhr ereignete sich auf der K101 zwischen den Ortschaften Cambs und Retgendorf ein schwerer Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Linienbusses. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen musste eine 40-jährige Pkw-Fahrerin aufgrund eines Abbiegevorgangs verkehrsbedingt halten. Der dahinter in gleicher Richtung fahrende Linienbus bemerkte dies zu spät und fuhr dem PKW auf. In der weiteren Folge klagte die Pkw-Fahrerin über Nackenschmerzen und ein Fahrgast des Buses erlitt eine Kopfplatzwunde. Nach der medizinischen Erstversorgung am Unfallort wurden beide Personen durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus Schwerin verbracht. Weiterhin entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden über mehrere tausend Euro. Während der Unfallaufnahme wurde die Kreisstraße zeitweise voll gesperrt. Die weiteren Fahrgäste stiegen derweil in einen hinzugerufenen Ersatzbus und konnten die Fahrt fortsetzen. Steven Ziehl Polizeihauptkommissar Polizeirevier Sternberg

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