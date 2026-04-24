Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mehrere Störungen einer Versammlung in Schwerin

Schwerin (ots)

Am 24.04.2026 fand in unmittelbarer Nähe zur Schlossbrücke in Schwerin eine genehmigte Versammlung statt, an der insgesamt sechs Personen teilnahmen. Die Versammlung war unter dem Titel "Stoppt die Masseneinwanderung und die Islamisierung Deutschlands" angemeldet.

Ein Versammlungsteilnehmer wurde von einem vorbeifahrenden Fahrradfahrer unvermittelt auf ein Plakat geschlagen, welches dieser auf dem Rücken trug. Hierdurch erlitt der Geschädigte leichte Schmerzen. Der Radfahrer konnte anschließend unerkannt in Richtung Innenstadt fliehen.

Als die Anzeige hierzu aufgenommen wurde, kam es zu einer Beleidigung der Versammlungsteilnehmer durch einen Passanten. Dieser rief lautstark diverse Beschimpfungen in Richtung der Versammlung. Als bei ihm durch die Polizeibeamten sein Personalien festgestellt werden sollten, weigerte er sich zunächst ein Ausweisdokument auszuhändigen. Als er schließlich zur Identitätsfeststellung durchsucht werden sollte, setzte er sich hiergegen zur Wehr. Die Durchsuchung wurde daher zwangsweise durchgesetzt und führten zum Auffinden des Ausweises.

Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen erhielt der Störer einen Platzverweis und wurde vor Ort entlassen. Gegen ihn wurden Anzeigen wegen Beleidigung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte aufgenommen.

Außerdem wurden im Zusammenhang mit der Versammlung drei weitere Anzeigen wegen Beleidigung sowie eine Anzeige wegen der eingangs benannten Körperverletzung aufgenommen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Alle festgestellten Beteiligten haben die deutsche Staatsangehörigkeit.

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