POL-HRO: 87-Jährige nach Verkehrsunfall in Groß Laasch verstorben (Ergänzungsmeldung)
Groß Laasch (ots)
Die 87-jährige Frau, die am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Groß Laasch schwer verletzt wurde (wir berichteten), ist am Mittwoch im Krankenhaus an den Unfallfolgen verstorben.
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