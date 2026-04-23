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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 87-Jährige nach Verkehrsunfall in Groß Laasch verstorben (Ergänzungsmeldung)

Groß Laasch (ots)

Die 87-jährige Frau, die am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Groß Laasch schwer verletzt wurde (wir berichteten), ist am Mittwoch im Krankenhaus an den Unfallfolgen verstorben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Felix Zgonine
Telefon: 03874 411-305
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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