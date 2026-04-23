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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung: Elfjähriges Mädchen aus Rostock wohlbehalten aufgefunden

Rostock (ots)

Die seit dem gestrigen 22. April 2026 in Rostock vermisste Elfjährige ist wohlbehalten zurückgekehrt.

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe und bittet darum, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung veröffentlichten personenbezogenen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Anne Schwartz
Telefon: 0381 4916-3040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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