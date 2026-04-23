POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung: Elfjähriges Mädchen aus Rostock wohlbehalten aufgefunden
Rostock (ots)
Die seit dem gestrigen 22. April 2026 in Rostock vermisste Elfjährige ist wohlbehalten zurückgekehrt.
Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe und bittet darum, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung veröffentlichten personenbezogenen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen.
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