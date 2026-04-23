POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung: Elfjähriges Mädchen aus Rostock wohlbehalten aufgefunden

Neubukow (ots) - Gestern Mittag kam es in Neubukow auf einem Sportgelände zum Brand eines Containers. Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet gegen 11:45 Uhr ein als Lagerraum für Vereinsmaterial genutzter Container in Brand. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs wurden auf dem Gelände Schweißarbeiten durchgeführt. Ob diese im Zusammenhang mit dem Brand stehen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Freiwillige ...

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