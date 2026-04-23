Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Containerbrand auf Sportgelände in Neubukow

Neubukow (ots)

Gestern Mittag kam es in Neubukow auf einem Sportgelände zum Brand eines Containers. Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet gegen 11:45 Uhr ein als Lagerraum für Vereinsmaterial genutzter Container in Brand. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs wurden auf dem Gelände Schweißarbeiten durchgeführt. Ob diese im Zusammenhang mit dem Brand stehen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Freiwillige Feuerwehr Neubukow kam zum Einsatz und konnte den Brand löschen. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Beamte des Polizeireviers Bad Doberan sicherten Spuren am Brandort. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.

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