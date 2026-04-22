Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerin: Polizeikontrolle wegen Trunkenheitsverdachts deckt gestohlenes Fahrrad auf

Schwerin (ots)

Am gestrigen Morgen gegen 06:40 Uhr waren Polizeibeamte nach einem Zeugenhinweis im Stadtteil Görries eingesetzt und leiteten schließlich mehrere Verfahren gegen einen 34-jährigen Deutschen ein.

Ausgangspunkt war ein Zeugenhinweis über eine männliche Person, die sich mit einem Fahrrad im Bereich einer Kreuzung in der Rogahner Straße aufhielt und einen nicht fahrtüchtigen Eindruck machte. Die eingesetzten Beamten trafen den Mann vor Ort an und kontrollierten ihn. Ein Atemalkoholtest verlief negativ. Im Verlauf zeigten sich jedoch deutliche Ausfallerscheinungen, die auf eine mögliche Beeinflussung durch Betäubungsmittel hindeuteten. Während der Kontrolle ließ der Mann wiederholt Gegenstände fallen, wirkte sichtlich nervös und unaufmerksam. Schließlich räumte er den Konsum von Betäubungsmitteln ein.

Bei der Durchsuchung seiner Person und seiner Sachen wurden ein Einhandmesser sowie verschreibungspflichtige Medikamente aufgefunden und sichergestellt. Zudem stellte sich heraus, dass das mitgeführte Fahrrad aus einem Keller im Bereich Obotritenring entwendet und seit Januar 2026 zur Fahndung ausgeschrieben worden war.

Zur weiteren Beweissicherung wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt.

Gegen den Mann wurden Anzeigen wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr, Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, das Arzneimittelgesetz sowie das Waffengesetz gefertigt. Zudem wird wegen des Verdachts des Diebstahls ermittelt.

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