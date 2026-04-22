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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Pkw brennen auf Bundesstraßen bei Pinnow und Gallin aus

Pinnow/Gallin (ots)

Am gestrigen Tag sind auf der B321 bei Pinnow und auf der B195 bei Gallin zwei Pkw infolge eines technischen Defekts vollständig ausgebrannt.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge begann gegen 13:00 Uhr ein Mercedes-Benz während der Fahrt zu qualmen. Nachdem der Fahrer das Fahrzeug auf der B321 angehalten hatte, brach im Motorraum ein Feuer aus.

Gegen 21:25 Uhr geriet auf der B195 ein weiterer Pkw in Brand. Die Fahrzeugführerin hatte ihren Skoda zuvor am Fahrbahnrand angehalten, nachdem eine Stichflamme aus dem Motorraum aufgetreten war.

In beiden Fällen waren Polizei und Feuerwehr im Einsatz. Während der Löscharbeiten mussten die Bundesstraßen zeitweise vollständig gesperrt werden. Die ausgebrannten Fahrzeuge wurden anschließend abgeschleppt.

Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Felix Zgonine
Telefon: 03874 411-305
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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