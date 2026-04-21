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POL-HRO: Mehrere Vorfälle mit Zweirädern im Bereich Güstrow - Polizei sucht Eigentümer

POL-HRO: Mehrere Vorfälle mit Zweirädern im Bereich Güstrow - Polizei sucht Eigentümer
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Güstrow (ots)

Gleich drei Sachverhalte im Zusammenhang mit Zweirädern beschäftigen derzeit die Polizei in Güstrow.

In den frühen Morgenstunden wurde heute gegen 04:30 Uhr in Badendiek ein Motorrad am Straßenrand liegend aufgefunden. Die rote Honda SLR in der Bölkower Straße wies mehrere Beschädigungen auf, die auf eine vorherige Diebstahlshandlung hindeuteten. Im Rahmen der Ermittlungen zum Fahrzeughalter wurde festgestellt, dass das Motorrad vermutlich in der Nacht zu heute vom Grundstück im Fahrdämm in Güstrow durch unbekannte Täter entwendet wurde.

Nur wenig später erhielten Polizeikräfte den Hinweis auf ein stark beschädigtes Motorrad. Dieses wurde ausgebrannt gegen 07:40 Uhr auf einem Radweg zwischen der Neukruger Straße und der Straße Lange Stege entdeckt. Der Hersteller des Motorrades konnte aufgrund der starken Brandbeschädigungen nicht mehr festgestellt werden.

Der Diebstahl eines Motorrollers war der Anlass für einen weiteren Polizeieinsatz in Güstrow. Aus der Alt-Güstrower Straße sei ein grauer Motorroller der Marke Daelim vom Parkplatz eines Einfamilienhauses gestohlen worden. Der Tatzeitraum liegt nach Angaben des Eigentümers zwischen gestern 15:00 Uhr und heute Mittag 11.45 Uhr.

Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Polizei in Güstrow konnte Spuren sichern und ermitteln nun in allen drei Sachverhalten. Ob die drei Vorfälle in einem unmittelbaren Zusammenhang stehen, ist ebenfalls Teil der anlaufenden Ermittlungen. Die Güstrower Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Motorrollers, zum ausgebrannten Motorrad oder zum aufgefundenen Motorrad in Badendiek machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Güstrow (03843 56-224) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Christin Höfler
Telefon: 03874 411-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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