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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mehr als drei Promille: Autofahrer ruft nach Panne selbst die Polizei

Neustadt-Glewe/ Stolpe (ots)

Aufgrund einer Autopanne am Montagnachmittag auf der A24 zwischen der Anschlussstelle Neustadt-Glewe und dem Autobahnkreuz Schwerin rief ein 37-jähriger Fahrzeugführer die Polizei um Hilfe.

Bereits auf der Anfahrt nahmen die eingesetzten Polizeibeamten einen unsicheren Gang beim Fahrzeugführer wahr. Unabhängig davon meldeten sich auch vorbeifahrende Zeugen beim Polizeinotruf, die den Mann mit schwankendem Gang neben seinem Fahrzeug beobachtet hatten.

Vor Ort stellten die Polizisten neben weiteren körperlichen Auffälligkeiten auch einen starken Alkoholgeruch fest. Eine durchgeführte Atemalkoholkontrolle beim 37-Jährigen ergab einen Wert von über drei Promille.

Die Beamten veranlassten das Abschleppen des Pannenfahrzeuges und brachten den polnischen Staatsbürger zur Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Zudem wurde dem 37-Jährigen die Weiterfahrt untersagt und die zuständigen polnischen Behörden über den Sachverhalt informiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Felix Zgonine
Telefon: 03874 411-305
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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