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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 87-Jährige bei Verkehrsunfall in Groß Laasch schwer verletzt

Groß Laasch (ots)

Eine 87-jährige Frau ist Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Groß Laasch schwer verletzt worden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhr gegen 17:05 Uhr die 87-Jährige mit einem elektrischen Krankenfahrstuhl vom Radweg auf die Neustädter Straße, als es zur Kollision mit einem Kleintransporter kam. Dabei wurde die Krankenfahrstuhlfahrerin schwer an Beinen und Kopf verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der 48-jährige Fahrer des Kleintransporters blieb unverletzt.

Die Polizei hat vor Ort den Verkehrsunfall aufgenommen und ermittelt nun zur genauen Unfallursache. Insgesamt wird der entstandene Sachschaden auf circa 10.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Felix Zgonine
Telefon: 03874 411-305
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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