Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zeugenaufruf - Körperliche Auseinandersetzung auf Spielplatz am Hafen in Wismar

Wismar (ots)

Bereits am frühen Abend des zurückliegenden Freitags, 17. April, gegen 18:15 Uhr, soll es auf dem Spielplatz am Hafen in Wismar zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Kindern bzw. Jugendlichen und einem elfjährigen Mädchen gekommen sein.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Mädchen durch mehrere Personen körperlich angegangen. Im weiteren Verlauf soll sich auch eine bislang unbekannte erwachsene Frau an dem Geschehen beteiligt haben.

Ein noch unbekannter älterer Mann sei eingeschritten und habe die Beteiligten aufgefordert, aufzuhören.

Die 11-Jährige erschien im Anschluss eigenständig im Polizeihauptrevier Wismar und schilderte den Vorfall. Da sie über Schmerzen klagte, wurden Rettungskräfte hinzugezogen, die das Kind untersuchten.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer den Vorfall beobachtet hat oder Angaben zu den beteiligten Personen machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 03841 203-0 im Polizeihauptrevier Wismar oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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