PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Erneuerung der Allgemeinverfügung für den wasserseitigen Bereich um den Buckelwal vor Poel

Poel (ots)

Aufgrund der veränderten Position des vor der Insel Poel gesichteten Buckelwals wird die bestehende Allgemeinverfügung für den wasserseitigen Bereich angepasst.

Die aktualisierte Verfügung tritt am 20. April 2026 um 15:00 Uhr in Kraft. Hintergrund ist die Verlagerung des Aufenthaltsortes des Tieres, die eine entsprechende Anpassung der Schutzzone erforderlich macht.

Die neue Bezugsposition für die Einrichtung der Schutzzone(Radius 500 Meter) lautet: N 53°57,9 / O 11°26,19.

Zur ursprünglichen Nachricht: https://shortlink.uk/1t7Qb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Katja Weizel
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 20.04.2026 – 15:21

    POL-HRO: Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2025 für die Landeshauptstadt Schwerin

    Schwerin (ots) - In der Landeshauptstadt Schwerin ist die Anzahl der registrierten Straftaten im vergangenen Jahr um 11,5% gesunken. Gleichzeitig ist auch die Zahl der Tatverdächtigen zurückgegangen. Die Aufklärungsquote in der Polizeiinspektion Schwerin ist leicht gesunken, bleibt jedoch weiterhin mit 67,9% (-2%) auf einem sehr hohem Niveau. Der deutliche Rückgang ...

    mehr
  • 20.04.2026 – 15:00

    POL-HRO: PKW entzieht sich Verkehrskontrolle - Fahrzeugführer nach Unfall flüchtig

    Perlin (LK NWM) (ots) - Am frühen Samstagmorgen des 18. April beabsichtigten Einsatzkräfte der Landespolizei Schleswig-Holstein, auf der Bundesautobahn 24 im Bereich der Kanalbrücke einen Pkw einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Der graue Jeep Grand Cherokee entzog sich der Kontrolle und flüchtete mit hoher ...

    mehr
  • 20.04.2026 – 13:50

    POL-HRO: Polizei stellt drei Tatverdächtige nach Grafitti in Wismarer Altstadt

    Wismar (ots) - Am Sonntag, den 19. April 2026, informierte eine Hinweisgeberin gegen 02:45 Uhr die Polizei über drei Personen, die sie dabei beobachten konnte, wie sie augenscheinlich Graffiti in einem Tunnelbereich in der Straße Hinter dem Rathaus in der Wismarer Altstadt gesprüht hatten. Durch umgehend eingesetzte Polizeikräfte konnten im Nahbereich drei Personen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren