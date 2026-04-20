Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Erneuerung der Allgemeinverfügung für den wasserseitigen Bereich um den Buckelwal vor Poel

Poel (ots)

Aufgrund der veränderten Position des vor der Insel Poel gesichteten Buckelwals wird die bestehende Allgemeinverfügung für den wasserseitigen Bereich angepasst.

Die aktualisierte Verfügung tritt am 20. April 2026 um 15:00 Uhr in Kraft. Hintergrund ist die Verlagerung des Aufenthaltsortes des Tieres, die eine entsprechende Anpassung der Schutzzone erforderlich macht.

Die neue Bezugsposition für die Einrichtung der Schutzzone(Radius 500 Meter) lautet: N 53°57,9 / O 11°26,19.

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