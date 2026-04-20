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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei stellt drei Tatverdächtige nach Grafitti in Wismarer Altstadt

Wismar (ots)

Am Sonntag, den 19. April 2026, informierte eine Hinweisgeberin gegen 02:45 Uhr die Polizei über drei Personen, die sie dabei beobachten konnte, wie sie augenscheinlich Graffiti in einem Tunnelbereich in der Straße Hinter dem Rathaus in der Wismarer Altstadt gesprüht hatten.

Durch umgehend eingesetzte Polizeikräfte konnten im Nahbereich drei Personen festgestellt werden, auf die die übermittelte Personenbeschreibung der aufmerksamen Hinweisgeberin zutraf. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um drei 18-jährige Deutsche.

Im Umfeld der Personen wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten ein Beutel mit diversen Sprayutensilien aufgefunden und sichergestellt.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 500 Euro geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung wurden durch das Kriminalkommissariat übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Katja Weizel
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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