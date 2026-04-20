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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Motorradfahrer ohne Helm und Kennzeichen gestoppt - Schweriner Polizei leitet mehrere Strafverfahren ein

Schwerin (ots)

Durch aufmerksame Zeugen wurde die Polizei am späten Sonntagnachmittag auf einen Motorradfahrer im Schweriner Stadtteil Krebsförden aufmerksam gemacht, der ohne Helm und Kennzeichen unterwegs war und dabei sowohl Straßen als auch Ackerflächen befuhr.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen konnte der Fahrer gegen 17:15 Uhr durch Einsatzkräfte der Polizei festgestellt und kontrolliert werden. Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 30-jährigen deutschen Staatsangehörigen aus Schwerin.

Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf mehrere Verstöße. Der Tatverdacht gegen den Mann erhärtete sich dahingehend, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und das Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt haben könnte. Darüber hinaus bestand kein gültiger Versicherungsschutz für das Motorrad. Die Beamten leiteten entsprechende Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

Zur Beweissicherung wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Juliane Zgonine
Telefon: 0385 5180-3004
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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