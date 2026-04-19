Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten und hohem Sachschaden

Bad Doberan (ots)

Am 19.04.2025, gegen 15:20 Uhr, kam ein 62-jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW auf der B 105 in Höhe des Ostseeparks in Lambrechtshagen nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Straßenschild und geriet in den Straßengraben neben der Fahrbahn. Der Fahrzeugführer wurde mit Prellungen im Lendenwirbelbereich zur weiteren medizinischen Untersuchung in die Uniklinik Rostock verbracht. Weitere Fahrzeuge oder Personen waren am Unfall nicht beteiligt.

Bei dem PKW handelte es sich um einen hochwertigen, limitierten, straßenzugelassenen Rennwagen, dessen Stückzahl auf 99 Stück limitiert ist. Der Sachschaden des nicht fahrbereiten Fahrzeuges beläuft sich erster Einschätzung eines anwesenden Gutachters auf ca. 250.000 Euro.

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock

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