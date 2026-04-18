POL-HRO: Person bei Grevesmühlen von Bahn erfasst und verstorben
Grevesmühlen (ots)
Gegen 00:15 Uhr meldete sich am Samstagmorgen ein Mitarbeiter der Bahn bei der Bundespolizei und teilte einen Zusammenstoß zwischen dem Regionalexpress von Lübeck nach Schwerin mit einem möglichen Tier bei Grevesmühlen mit. Der Zusammenstoß wurde etwa 30min zuvor vom Zugführer bemerkt, wobei dieser von einem Wildtier ausging und seine Fahrt fortsetzte. Bei der Überprüfung der Unfallstelle durch Kräfte der Bundespolizei konnten eine derzeit noch unbekannte Person sowie drei Hunde nur noch leblos angetroffen werden. Kräfte des Polizeireviers Grevesmühlen sowie Mitarbeiter der Kriminaldauerdienste aus Wismar und Schwerin unterstützten die weiteren Maßnahmen. Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Börzow kamen ebenfalls zum Ausleuchten der Unfallstelle zum Einsatz. Die Maßnahmen an der Unfallstelle waren gegen 03:20 Uhr beendet. Derzeit ist die Identität der verstorbenen Person noch unklar und Gegenstand der weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Aktuell geht die Polizei von einem Unglücksfall aus. Es wird aber weiterhin in alle Richtungen ermittelt.
André Falke
Erster Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst
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