PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Person bei Grevesmühlen von Bahn erfasst und verstorben

Grevesmühlen (ots)

Gegen 00:15 Uhr meldete sich am Samstagmorgen ein Mitarbeiter der Bahn bei der Bundespolizei und teilte einen Zusammenstoß zwischen dem Regionalexpress von Lübeck nach Schwerin mit einem möglichen Tier bei Grevesmühlen mit. Der Zusammenstoß wurde etwa 30min zuvor vom Zugführer bemerkt, wobei dieser von einem Wildtier ausging und seine Fahrt fortsetzte. Bei der Überprüfung der Unfallstelle durch Kräfte der Bundespolizei konnten eine derzeit noch unbekannte Person sowie drei Hunde nur noch leblos angetroffen werden. Kräfte des Polizeireviers Grevesmühlen sowie Mitarbeiter der Kriminaldauerdienste aus Wismar und Schwerin unterstützten die weiteren Maßnahmen. Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Börzow kamen ebenfalls zum Ausleuchten der Unfallstelle zum Einsatz. Die Maßnahmen an der Unfallstelle waren gegen 03:20 Uhr beendet. Derzeit ist die Identität der verstorbenen Person noch unklar und Gegenstand der weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Aktuell geht die Polizei von einem Unglücksfall aus. Es wird aber weiterhin in alle Richtungen ermittelt.

André Falke

Erster Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 18.04.2026 – 02:34

    POL-HRO: Zigarettenautomat in Nienhagen bei Rostock gesprengt

    Nienhagen (ots) - Am frühen Samstagmorgen meldete ein Hinweisgeber gegen 00:20 Uhr einen lauten Knall in der Ortslage Nienhagen bei Rostock. Bei der Überprüfung der Ortslage konnte im Bereich des Strandaufgangs Haupttreppe ein gesprengter Zigarettenautomat festgestellt werden. Eine eingeleitete Nahbereichsfahndung blieb erfolglos. Bei der Überprüfung des Zigarettenautomaten wurde festgestellt, dass dieser durch die ...

    mehr
  • 18.04.2026 – 02:15

    POL-HRO: Sexuelle Handlungen vor Kindern in Wismar

    Wismar (ots) - Am Freitagabend meldete sich gegen 19:30 Uhr ein Hinweisgeber bei der Polizei und teilte eine augenscheinliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im Wismarer Lindengarten mit. Mehrere Funkwagen der Polizei trafen nur wenige Augenblicke später vor Ort ein. Nach derzeitigem Stand hat ein 47-jähriger Mann türkischer Nationalität sexuelle Handlungen an sich vorgenommen, wobei in der Nähe ...

    mehr
  • 17.04.2026 – 22:58

    POL-HRO: Polizeieinsatz in Rostock

    Rostock (ots) - Am heutigen Tag führte die Polizeiinspektion Rostock in den Rostocker Stadtteilen Evershagen und Lütten-Klein einen Einsatz mit Unterstützung von Spezialeinsatzkräften des Landeskriminalamtes M-V durch. Anlassgebend für den Polizeieinsatz war ein schwerer Raub, der sich nach polizeilichen Erkenntnissen am Abend des 16.04.2026 im Stadtteil Evershagen zugetragen hat. Nähere Informationen zum Tathergang werden aus Rücksicht auf laufende Ermittlungen zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren