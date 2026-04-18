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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zigarettenautomat in Nienhagen bei Rostock gesprengt

Nienhagen (ots)

Am frühen Samstagmorgen meldete ein Hinweisgeber gegen 00:20 Uhr einen lauten Knall in der Ortslage Nienhagen bei Rostock. Bei der Überprüfung der Ortslage konnte im Bereich des Strandaufgangs Haupttreppe ein gesprengter Zigarettenautomat festgestellt werden. Eine eingeleitete Nahbereichsfahndung blieb erfolglos. Bei der Überprüfung des Zigarettenautomaten wurde festgestellt, dass dieser durch die Sprengung stark deformiert jedoch nicht geöffnet wurde. Mitarbeiter des Kriminaldauerdienstes Rostock sicherten am Tatort Spuren. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion gegen Unbekannt. Polizeilich wird der entstandene Sachschaden auf 5.000 Euro geschätzt. Hinweise zu den Tätern, möglichen Fahrzeugen und der Tat nehmen das Polizeihauptrevier in Bad Doberan unter der TelNr.: 038203/ 56 224 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zur Mitteilung von Hinweisen kann zudem die Onlinewache auf der Homepage der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de genutzt werden.

André Falke

Erster Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
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Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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