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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zwei verletzte Kinder bei Neu Krenzlin

Neu Krenzlin bei Ludwigslust (ots)

Am 19.04.2026 wurde die Polizei gegen 14.45 Uhr von Hinweisgebern per
Notruf darüber informiert, dass zwischen den Ortschaften Neu Krenzlin
und Göhlen zwei Kinder festgestellt wurden, die schwere Verletzungen 
aufwiesen. Durch die Hinweisgeber wurde vor Ort zunächst Erste Hilfe 
geleistet. Die medizinische Versorgung wurde im weiteren Verlauf 
durch umgehend entsandte Rettungskräfte übernommen.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass sich die 
Kinder zum Zeitpunkt des Umsetzens eines pyrotechnischen Erzeugnisses
in dessen unmittelbarer Nähe befanden. Beide Kinder wiesen schwerste,
aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen auf. Die verletzten Kinder 
wurden im weiteren Einsatzverlauf durch Rettungshubschrauber in 
umliegende Krankenhäuser transportiert.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Derzeit gibt es
keine Anhaltspunkte, dass am Unglücksort weitere Personen an dem 
Geschehen beteiligt waren. Der Ursprung des Erzeugnisses und alle  
strafrechtlich relevanten Aspekte sind Gegenstand der weiteren 
Ermittlungen.

Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei den Ersthelfern. Darüber 
hinaus bittet die Polizei darum, dass sich mögliche weitere Zeugen 
melden, die im Bereich zwischen Neu Krenzlin und Göhlen in der Zeit 
von 14.00 - 15.30 Uhr relevante Beobachtungen gemacht haben.

Kjell Kasbohm
Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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