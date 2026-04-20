Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zwei verletzte Kinder bei Neu Krenzlin

Neu Krenzlin bei Ludwigslust (ots)

Am 19.04.2026 wurde die Polizei gegen 14.45 Uhr von Hinweisgebern per Notruf darüber informiert, dass zwischen den Ortschaften Neu Krenzlin und Göhlen zwei Kinder festgestellt wurden, die schwere Verletzungen aufwiesen. Durch die Hinweisgeber wurde vor Ort zunächst Erste Hilfe geleistet. Die medizinische Versorgung wurde im weiteren Verlauf durch umgehend entsandte Rettungskräfte übernommen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass sich die Kinder zum Zeitpunkt des Umsetzens eines pyrotechnischen Erzeugnisses in dessen unmittelbarer Nähe befanden. Beide Kinder wiesen schwerste, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen auf. Die verletzten Kinder wurden im weiteren Einsatzverlauf durch Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Derzeit gibt es keine Anhaltspunkte, dass am Unglücksort weitere Personen an dem Geschehen beteiligt waren. Der Ursprung des Erzeugnisses und alle strafrechtlich relevanten Aspekte sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei den Ersthelfern. Darüber hinaus bittet die Polizei darum, dass sich mögliche weitere Zeugen melden, die im Bereich zwischen Neu Krenzlin und Göhlen in der Zeit von 14.00 - 15.30 Uhr relevante Beobachtungen gemacht haben. Kjell Kasbohm Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

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