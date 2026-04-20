Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Trickdiebstähle in Rostock und Gägelow - Seniorinnen werden Opfer von Betrügern

Rostock/Gägelow (ots)

In zwei Fällen von Trickdiebstahl sind eine 86-jährige Frau in Rostock sowie eine 87-jährige Frau in Gägelow Opfer von Betrügern geworden.

Am Freitag, den 17.04.2026, meldete sich eine 86-jährige Frau bei der Polizei in Rostock und zeigte einen Trickdiebstahl an. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich die Geschädigte gegen 14:00 Uhr nach einem Einkauf auf dem Heimweg zu ihrer Wohnung in der Koßfeldstraße in der Rostocker Stadtmitte. Auf dem Weg dorthin wurde sie von einem bislang unbekannten Pärchen angesprochen. Die beiden boten der Seniorin an, ihr beim Tragen der schweren Einkäufe zu helfen. Die Geschädigte nahm das Angebot an. In der Wohnung lenkte die weibliche Tatverdächtige die Seniorin in der Küche ab, während der männliche Tatverdächtige im Flur zurückblieb. In einem unbeobachteten Moment soll dieser die Gelegenheit genutzt haben, um die Wohnung zu durchsuchen. Erst nachdem die Geschädigte das Pärchen wieder aus der Wohnung verabschiedet hatte, stellte sie fest, dass mehrere Schränke geöffnet worden waren. Zudem bemerkte sie das Fehlen von Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro.

Die Personen werden wie folgt beschrieben:

Weibliche Tatverdächtige:

ca. 160 cm groß, kräftige Statur, etwa 30 Jahre alt, lange braune Haare (zum Zopf gebunden) mit Pony, bekleidet mit einer grauen Strickjacke

Männlicher Tatverdächtiger:

ca. 165 cm groß, kräftige Statur, etwa 30 Jahre alt, braune Haare, Oberlippenbart

Bereits am Donnerstag, den 16.04.2026, wurde der Polizei ein Trickdiebstahl aus Gägelow gemeldet. Eine 87-jährige Deutsche gab an, dass sich gegen 11:00 Uhr ein ihr unbekannter Mann unter einem Vorwand Zutritt zu ihrer Wohnung verschafft habe. Der Mann bot zunächst an, Scheren zu schleifen. Nachdem der Tatverdächtige die Wohnung wieder verlassen hatte, stellte die Geschädigte den Diebstahl von Schmuck fest.

Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den beschriebenen Personen oder verdächtigen Beobachtungen in den genannten Bereichen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang erneut:

- lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung - seien Sie besonders vorsichtig bei ungewöhnlichen Dienstleistungsangeboten an der Haustür - fordern Sie im Zweifel Ausweise und überprüfen Sie Angaben - ziehen Sie Angehörige oder Nachbarn hinzu

- Informieren Sie bei verdächtigen Situationen umgehend die Polizei

Die Polizei appelliert insbesondere an Angehörige älterer Menschen, diese über gängige Betrugsmaschen aufzuklären und entsprechend zu sensibilisieren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell