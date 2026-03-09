Feuerwehr Bergheim

FW Bergheim: Verkehrsunfall auf der Autobahn 61 bei Bergheim Eine Person durch Feuerwehr aus PKW befreit

Bergheim (ots)

Am Sonntagabend wurde die Feuerwehr Bergheim gegen 20:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 61 in Fahrtrichtung Koblenz, im Bereich der Anschlussstelle Bergheim-Süd, alarmiert. Nach ersten Meldungen sollte eine Person in einem auf dem Dach liegenden Fahrzeug eingeklemmt sein.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die Lage: Ein Pkw lag auf dem Dach auf der Fahrbahn, ein weiterer beteiligter Pkw stand beschädigt auf dem Standstreifen. In dem auf dem Dach liegenden Fahrzeug hing eine Person noch kopfüber im Gurt und konnte sich nicht selbstständig befreien. Die Feuerwehrleute schnitten den Gurt durch und retteten den Verunglückten behutsam aus dem Fahrzeug und übergaben ihn anschließend an den Rettungsdienst. Dieser transportierte die Fahrer beider Fahrzeuge in Krankenhäuser.

Die Feuerwehr leuchtete außerdem die Einsatzstelle aus, stellte den Brandschutz sicher und entfernte Trümmerteile von der Fahrbahn. Gegen 21.30 Uhr beendete die Feuerwehr Bergheim ihre Maßnahmen. Im Einsatz waren die hauptamtliche Wache der Feuerwehr Bergheim sowie die Einheiten Bergheim und Thorr unter der Leitung von Brandoberinspektor Reinhold Koch.

Original-Content von: Feuerwehr Bergheim, übermittelt durch news aktuell