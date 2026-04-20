Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall bei Dummerstorf

Dummerstorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der K 19 bei Dummerstorf ist am frühen gestrigen Abend ein Fahrzeugführer schwer verletzt worden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll ein 42-jähriger Fahrer eines Audi gegen 17:30 Uhr die K19 aus Scharstorf in Richtung Klein Potrems befahren haben. Auf gerader Strecke sei er mit seinem Fahrzeug hierbei aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und frontal mit einem Baum kollidiert.

Durch den Zusammenstoß erlitt der Fahrer schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Kopf- und Armverletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen, nachdem zuvor Atemalkoholgeruch festgestellt wurde. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über ein Promille. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden lässt sich auf etwa 25.000 Euro beziffern.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

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